Костюк - Бадоса: онлайн-трансляція LIVE матчу другого кола Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (36) зіграє проти іспанки Паули Бадоси (35) у 2-му колі Вімблдона-2023.
Матч відбудеться у п'ятницю , 7 липня. Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні гри.
Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
Плеєр із трансляцією
Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Бадоса провели між собою 3 матчі, усі виграла іспанка.
Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу.
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