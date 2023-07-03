Головне
Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:14 3018 5
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції
Сьогодні 11:48 302318 3
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 10:11 477
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 09:07 1352
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21
Сьогодні 09:01 2733
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 08:14 1538
Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор
Сьогодні 00:59 1765
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сьогодні 00:31 1922
Збірна України сенсаційно переграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Вчора 23:55 2353 2
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 23:06 2875
Прямі трансляції

Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023

Гра відбудеться на головному корті турніру
Сьогодні 09:07 1352 0
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 3 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс (554) у межах 1-го кола Вімблдона-2023.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Матч відбудеться на Центральному корті другим запуском. Початок - не раніше 17:30 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

Нагадаємо, напередодні 43-річна американська легенда тенісу висловилась із приводу війни в Україні.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 302318 3
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 10148
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 98202
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 34208
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 7165
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21617
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21830
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19596
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19362 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13492 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102258 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37698 1