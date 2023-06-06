Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 2328 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 20:58 13957
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Сьогодні 20:36 336
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Сьогодні 20:02 273
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 19:05 10307
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 18:55 9919
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 4399
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 422
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 476
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 998
Прямі трансляції

Презентація нового головного тренера збірної України - онлайн-трансляція LIVE

Дебют нового наставника відбудеться 12 червня
Сьогодні 21:15 164 0
Презентація нового головного тренера збірної України - онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

7 червня (середа) відбудеться презентація нового головного тренера збірної України. Пресконференція наставника стартує о 12:00.

Прізвище нового тренера поки не названо, проте очікується, що команду очолить Сергій Ребров. Раніше фахівець підтвердив, що приїде до України для підписання угоди.

Дебют нового наставника відбудеться 12 червня, коли Україна зіграє спаринг з Німеччиною. Потім будуть матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Також онлайн презентацію нового наставника збірної України дивіться на нашому сайті. 

Підключитися до Мегого

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 13957
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 9919
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 22356 7
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6407
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10307
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6055
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 111588
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12573 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72616
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9485 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30248
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12835