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Італія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч

Сьогодні 17:39 782 0
Матч відбудеться 27 березня
Італія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч

Джерело - Чемпіон.

Під час НТЗ, що проходить у межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21), молодіжна збірна України 27-го числа синьо-жовті в місті Реджо-ді-Калабрія зіграють проти команди Італії (початок о 21.00 за Києвом). 

Матч транслюватиметься наживо на YouTube-каналі УАФ та регіональних телеканалах Суспільного. 

Також матч можна переглянути на нашому сайті. Плеєр трансляцією з'явиться пізніше.

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Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). Загалом у форумі, що проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд. За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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