Ф'юрі - Чісора: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) захищатиме титул в поєдинку проти Деріка Чосори (33-12-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні на стадіоні Тотенгем Хотспур. Бій відбудеться в ніч з 3 на 4 грудня. Орієнтовний час - 00:00.

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo. Також дивіться пряму трансляцію на нашому сайті. Плеєр буде доступний за годину до початку бою.

Наш сайт ппроведе текстовий онлайн чемпіонського поєдинку.

В андекарді бою українець Денис Берінчик просперечається за титул EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді. Онлайн бою Берінчик - Менді - ТУТ.