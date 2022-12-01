Головне
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Сьогодні 18:58 229
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:57 238
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Сьогодні 17:15 197
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Сьогодні 16:33 282
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Сьогодні 16:11 412
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 378
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 14:03 2495
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 14:02 1627
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 311
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 305
Прямі трансляції

Ф'юрі - Чісора: онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 18:36 204 0
Ф'юрі - Чісора: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) захищатиме титул в поєдинку проти Деріка Чосори (33-12-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні на стадіоні Тотенгем Хотспур. Бій відбудеться в ніч з 3 на 4 грудня. Орієнтовний час - 00:00.

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo. Також дивіться пряму трансляцію на нашому сайті. Плеєр буде доступний за годину до початку бою.

Наш сайт ппроведе текстовий онлайн чемпіонського поєдинку.

В андекарді бою українець Денис Берінчик просперечається за титул EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді. Онлайн бою Берінчик - Менді - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 2958
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5424
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5452
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5978
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8792
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 7897
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7097
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47520
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38867
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3829 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2241
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8148