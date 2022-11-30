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Гана - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 03:00 110 0
Гана - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Гана, #Уругвай, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Південної Кореї зіграє проти збірної Португалії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у п'ятницю, 2 грудня. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
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