Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Вельсу зіграє проти збірної Англії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у вівторок, 29 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|2
|Іран
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|3
|США
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Вельс
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 29 листопада | 21:00 | Іран - США
- 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія