Еквадор - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Еквадору зіграє проти збірної Сенегалу у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у вівторок, 29 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4 2 Еквадор 2 1 1 0 3-1 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4 Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

Катар - Еквадор | 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал - 1:3

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор - 1:1

3-й тур