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Бразилія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 22:52 313 0
Бразилія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Бразилія, #ЧС-2022, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії зіграє проти збірної Швейцарії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у понеділок, 28 листопада. Початок о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 1 1 0 0 2-0 3
2  Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3
3  Камерун 1 0 0 1 0-1 0
4  Сербія 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
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