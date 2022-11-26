Головне
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:52 285
Франція - Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:15 928
Франція зіграє з Данією, Аргентина - з Мексикою: розклад матчів 26 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:10 304
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:31 13949
Гол дня: гравець збірної Ірану шаленим дальнім ударом вирвав перемогу над Вельсом на ЧС-2022
Вчора 23:23 682
Англія - США 0:0. Як це було
Вчора 22:51 3184
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу
Вчора 21:50 1262
Збірна Нідерландів зіграла внічию з Еквадором у 2 турі ЧС-2022
Вчора 19:56 423
Збірна Сенегалу переграла Катар у 2 турі ЧС-2022
Вчора 16:59 438 1
Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ
Вчора 15:10 310
Прямі трансляції

Камерун - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 07:42 176 0
Камерун - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Камерун, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Камеруну зіграє проти збірної Сербії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у понеділок, 28 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 1 1 0 0 2-0 3
2  Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3
3  Камерун 1 0 0 1 0-1 0
4  Сербія 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2642
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 39922 1
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 2508
Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд Нідерланди – Еквадор: Стартові склади команд 1571
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3184
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 13949
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187483
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2203
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10228
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47367
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20512 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21811