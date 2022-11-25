Головне
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:55 330
Англія зіграє зі США, Нідерланди - з Еквадором: розклад матчів 25 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:13 147
Англія - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:57 709
Катар - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:56 610
Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:55 614
Вельс - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:54 646
Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022
Вчора 23:46 369
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
Вчора 23:01 1119
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було
Вчора 22:55 5398
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
Вчора 20:31 696
Прямі трансляції

Японія - Коста-Рика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 06:33 154 0
Японія - Коста-Рика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Коста-Рика, #ЧС-2022, #Японія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Японії зіграє проти збірної Коста-Рики у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у неділю, 27 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 1 1 0 0 7-0 3
2  Японія 1 1 0 0 2-1 2
3  Німеччина 1 0 0 1 1-2 0
4  Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
Коментарі ()
Популярне зараз
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1925
Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1291
Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд 2352
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було Бразилія - Сербія 2:0. Як це було 5398
Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1397
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1214
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43151
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14018
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31993 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22466
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16869
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55021