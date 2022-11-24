Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії зіграє з Камеруном у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у четвер, 24 листопада, на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі. Початок о 12:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 0 0 0 0 0-0 0 2 Сербія 0 0 0 0 0-0 0 3 Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0 4 Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

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