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Нідерланди - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 07:20 172 0
Нідерланди - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Еквадор, #Нідерланди, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нідерландів зіграє проти збірної Еквадору у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у п'ятницю, 25 листопада. Початок о 18:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
2  Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
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