Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:00 578
Німеччина та Бельгія розпочинають: розклад матчів 23 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:01 231
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 20:55 829
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:55 386
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Вчора 19:24 481
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Вчора 17:16 295
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 16:00 2520
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Вчора 14:29 1282
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Вчора 14:07 1215 1
Ребров може очолити збірну України
Вчора 11:37 954
Прямі трансляції

Катар - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 06:00 204 0
Катар - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Катар, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Катару зіграє проти збірної Сенегалу у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у п'ятницю, 25 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
2  Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
Коментарі ()
Популярне зараз
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією 3089
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10903
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2919 1
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 1954
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1873
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 2520
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29397
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12106 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7203
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11328
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46165
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124123