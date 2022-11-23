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Вельс - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 04:00 72 0
Вельс - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Вельс, #Іран, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ірану зіграє проти збірної Вельсу у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у п'ятницю, 25 листопада. Початок о 12:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 1 1 0 0 6-2 3
2  Вельс 1 0 1 0 1-1 1
3  США 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
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