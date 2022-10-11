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Україна - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - матч кваліфікації ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні 16:00 196 0
Дивіться 11 жовтня о 19:00
Україна - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - матч кваліфікації ЧС-2024 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

11 жовтня о 19:00 відбудеться матч кваліфікації чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому зустрінуться Україна та Нідерланди.

У групі із трьох команд обидві команди вже обіграли збірну Косова: Нідерланди - Косово - 2:1, Україна - Косово - 3:1. Таким чином, у цьому матчі визначається переможець групи.

У наступний раунд кваліфікації вийдуть переможці 12 груп та 4 найкращі володарі других місць. Ще 8 володарів других місць зіграють у стикових матчах за право виходу до елітного раунду.

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