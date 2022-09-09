Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 801
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 448
Дніпро-1 - АЗ Алкмар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Вчора 21:56 1762
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 16828
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 647
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 20:59 8897
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 587
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 454
Луческу назвав склад Динамо на матч з Фенербахче
Вчора 18:46 1222
Швед - у команді тижня Ліги чемпіонів
Вчора 17:36 418
Прямі трансляції

Динамо - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 01:45 69 0
Динамо - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Львова в четвертому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 11 вересня, на Арені Львів. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 2454
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12243
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря 4057
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 16828
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8897
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3995
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32810
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20491
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 54862 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 15590
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31275 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25988