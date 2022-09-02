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Зоря - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 13:32 197 0
Зоря - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє проти київського Динамо у третьому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 3 вересня, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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