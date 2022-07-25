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АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Сьогодні 15:45 771 0
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
#Ворскла, #Ліга конференцій, #АІК

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКа. Матч відбудеться у середу, 20 липня, на Френдз Арені у Стокгольмі. Початок о 20:00 за київським часом.

Ворскла погодилася обидві зустрічі провести у Швеції через війну в Україні.

Пряма трансляція - на YouTube-каналі Espreso.TV. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перша гра завершилася з рахунком 3:2 на користь Ворскли.

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