Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти німецького Айнтрахта в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 5 травня, на стадіоні Дойче Банк Парк у Франкфурті. Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
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Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.