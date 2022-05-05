Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти німецького Айнтрахта в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 5 травня, на стадіоні Дойче Банк Парк у Франкфурті. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.