Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 18:04 53770
Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом
Сьогодні 18:39 501
Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:25 284
Людмила Кіченок не змогла пробитися до парного фіналу у Мадриді
Сьогодні 18:09 192
Визначились фіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 12:16 353
Ребров виграв Кубок ОАЕ з Аль-Айном
Сьогодні 08:41 403
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:36 943
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Вчора 20:14 579 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Вчора 19:42 4225
Шевченко може стати президентом Пескари
Вчора 12:57 813
Прямі трансляції

Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Сьогодні 21:57 1952 0
Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
#Айнтрахт Франкфурт, #Вест Гем, #Вест Хем, #Ліга Європи, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти німецького Айнтрахта в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 5 травня, на стадіоні Дойче Банк Парк у ФранкфуртіПочаток о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рома - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій Рома - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 1417
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 53770
Базель - Динамо Київ 2:3. Огляд матчу Базель - Динамо Київ 2:3. Огляд матчу 1308
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів 943
Росіянин вийшов на забіг у футболці з тризубом Росіянин вийшов на забіг у футболці з тризубом 1171
Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО 2175
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17057
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17339 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20260 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18866
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5260
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7647 5