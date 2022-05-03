Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 06:17 53013
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:46 9648
Російські команди не зіграють на турнірах УЄФА
Вчора 20:11 711 1
Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону
Вчора 19:56 1151
Коноплянка: Президент клубу сказав, що я зіграв як лайно
Вчора 18:12 1415
Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря
Вчора 17:55 885
Клуби УПЛ обговорять формат наступного чемпіонату
Вчора 17:15 566
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Вчора 12:24 3434
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Вчора 12:17 406
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
01.05.2022 20:25 1100
Прямі трансляції

Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Сьогодні 14:08 1378 0
Айнтрахт - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
#Айнтрахт Франкфурт, #Вест Гем, #Вест Хем, #Ліга Європи, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти німецького Айнтрахта в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 5 травня, на стадіоні Дойче Банк Парк у ФранкфуртіПочаток о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Айнтрахта.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4534
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1484
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО 3054
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3360
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 3 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 3 травня 1426
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 9648
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68275 5
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20228 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38796
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7281
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20426
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5032