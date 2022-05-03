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Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 13:43 1484 0
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Вільярреал, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль зіграє проти іспанського Вільярреала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 травня, на Естадіо де ла Кераміка у Вільярреала. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.

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