Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль зіграє проти іспанського Вільярреала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 травня, на Естадіо де ла Кераміка у Вільярреала. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.