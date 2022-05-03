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Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 13:48 4534 0
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Бензема, #Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє проти іспанського Реала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 4 травня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 4:3 на користь Ман Сіті.

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