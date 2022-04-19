Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії

Джерело - Чемпіон.

Інтер зіграє проти Мілана у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії. Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 квітня, на стадіоні Джезеппе Меацца у Мілані. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Додамо, що перша гра завершилася з рахунком 0:0.