Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії

Джерело - Чемпіон.
Інтер зіграє проти Мілана у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії. Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 квітня, на стадіоні Джезеппе Меацца у Мілані. Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
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Додамо, що перша гра завершилася з рахунком 0:0.