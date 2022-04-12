Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти французького Ліона у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 14 квітня, на Лондон Стедіумі. Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
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Перший матч завершився з рахунком 1:1.