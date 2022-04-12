Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти німецького РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 14 квітня, на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо. Початок о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 1:1.