Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграє проти англійського Ліверпуля у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 13 квітня, на стадіоні Енфілд Роуд у Ліверпулі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь Ліверпуля.