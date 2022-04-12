Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
10.04.2022 12:24 5336 3
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Сьогодні 14:09 134
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
Сьогодні 11:41 165
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Сьогодні 08:55 203
Баварія прийме Вільярреал, Реал зіграє з Челсі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 265
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
Сьогодні 08:08 778
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 01:07 43998
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Вчора 20:54 1306
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Вчора 19:24 2967 1
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Вчора 15:40 1161
Прямі трансляції

Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 16:12 1300 0
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Бенфіка, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграє проти англійського Ліверпуля у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 13 квітня, на стадіоні Енфілд Роуд у Ліверпулі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь Ліверпуля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3 Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3 2967 1
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2453
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1932
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО 4765
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 43998
Цимбал - про інтерв'ю Бринзака: Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? Цимбал - про інтерв'ю Бринзака: Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? 2329
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16836
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14431
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10428
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182683
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29597
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20215