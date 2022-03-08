Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер зіграє проти англійського Ліверпуля в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 8 березня, на стадіоні Енфілд роуд у Ліверпулі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.