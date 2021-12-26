Українська Суперліга. Дніпро - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Дніпро вдома зіграє з Прометеєм.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 грудня, у Дніпрі. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Дніпро обіграло Запоріжжя, Прометей переміг Харківських Соколів у регулярному чемпіонаті Суперліги.