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Прямі трансляції

Українська Суперліга. Дніпро - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 22:52 83 0
Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 грудня
Українська Суперліга. Дніпро - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE
#БК Дніпро, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Дніпро вдома зіграє з Прометеєм.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 грудня, у Дніпрі. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Дніпро обіграло Запоріжжя, Прометей переміг Харківських Соколів у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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