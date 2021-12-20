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Прямі трансляції

Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:45 111 0
Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 24 грудня
Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE
#Київ-Баскет, #Черкаські мавпи

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Черкаські Мавпи вдома зіграють з БК Київ-Баскет.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 24 грудня, у Черкасах. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Прометей здолав Київ-Баскет у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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