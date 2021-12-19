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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:40 28728 0
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад четвертого етапу Кубка світу в Ансі

16 грудня

Спринт (жінки) - 15:15

17 грудня

Спринт (чоловіки) - 15:15

18 грудня

Гонка переслідування (жінки) - 14:00

Гонка переслідування (чоловіки) - 16:00

5 грудня

Мас-старт (жінки) - 13:45

Мас-старт (чоловіки) - 15:45

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

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