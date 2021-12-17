Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:05 27032
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з забавними принтами про український футбол
Сьогодні 16:22 197
Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Сьогодні 15:39 320
Тіньовий лідер - Вілліан, опала Дугласа Кості на інші бразильські репатріанти з України
Сьогодні 15:26 156
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Сьогодні 13:56 355
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:47 666
Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону
Сьогодні 08:27 458
Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі
Вчора 23:51 727
Прометей здобув вольову перемогу над Фрібургом у 1/16 Єврокубка ФІБА
Вчора 22:16 499
Леонов залишив посаду головного тренера Минаю
Вчора 21:47 721 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:05 27032 0
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад четвертого етапу Кубка світу в Ансі

16 грудня

Спринт (жінки) - 15:15

17 грудня

Спринт (чоловіки) - 15:15

18 грудня

Гонка переслідування (жінки) - 14:00

Гонка переслідування (чоловіки) - 16:00

5 грудня

Мас-старт (жінки) - 13:45

Мас-старт (чоловіки) - 15:45

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

Коментарі ()