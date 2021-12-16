Джерело - Чемпіон.
27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Розклад четвертого етапу Кубка світу в Ансі
16 грудня
Спринт (жінки) - 15:15
17 грудня
Спринт (чоловіки) - 15:15
18 грудня
Гонка переслідування (жінки) - 14:00
Гонка переслідування (чоловіки) - 16:00
5 грудня
Мас-старт (жінки) - 13:45
Мас-старт (чоловіки) - 15:45
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