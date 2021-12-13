Українська Суперліга. Будівельник - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у понеділок, 13 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Будівельник вдома зіграє з Прометеєм.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 13 грудня, у Києві. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

Раніше, Будівельник переграв Запоріжжя, Прометей обіграв Черкаські Мавпи у регулярному чемпіонаті Суперліги.