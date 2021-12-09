Ліга чемпіонів. Аталанта - Вільярреал: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти Вільярреала в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 8 грудня, на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо. Початок о 22:00 за київським часом. Через сніг початок матчу змістили на 20 хвилин. Матч згодом було перенесено на 9 грудня - гра розпочнеться о 20:00 за Києвом.

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