Українська Суперліга. Тернопіль - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Тернопіль вдома зіграє з Будівельником.
Поєдинок відбудеться у четвер, 2 грудня, у Тернополі. Початок о 18:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.
Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.