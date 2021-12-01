Ліга чемпіонів. Бенфіка - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE

Матч розпочнеться о 22:30

Джерело - Чемпіон.

2 грудня відбудеться матч елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу, в якому івано-франківський Ураган зіграє з португальською Бенфікою.

Матч відбудеться у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade і розпочнеться о 22:30 за київським часом.

В іншому матчі групи D зіграють іспанський Леванте та угорський Холодаш (початок о 19:30). У півфінал вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі НФК Ураган. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Раніше, Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів.