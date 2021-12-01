Українська Суперліга. Прометей - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 3 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Прометей зіграє з Хіміком.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 3 грудня, у селищі Слобожанське. Початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.