Українська Суперліга. Прометей - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Прометей зіграє з Хіміком.
Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 3 грудня, у селищі Слобожанське. Початок о 20:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.
Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.