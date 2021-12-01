Українська Суперліга. Харківські Соколи - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у середу, 1 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Харківські Соколи зіграють з Миколаєвом.

Поєдинок відбудеться у середу, 1 грудня, у Харкові. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.