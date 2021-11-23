Ліга чемпіонів. Янг Бойз - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє проти Янг Бойз у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 листопада, на Штадіон Ванкдорф у Берні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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В іншому матчі групи Манчестер Юнайтед зіграє із Вільярреалом.