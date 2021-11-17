Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє проти Парі Сен-Жермен у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 24 листопада, на стадіоні Етігад у Манчестері. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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В іншому матчі групи Лейпциг зіграє проти Брюгге.