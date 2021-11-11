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Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 08:40 1201 0
Поєдинок відбудеться у четвер, 11 листопада
Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE
#Будівельник, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Будівельник зіграє з Дніпром.

Поєдинок відбудеться у четвер, 11 листопада, у Києві. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Прометей розібрався із Запоріжжям у Суперлізі.

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