Поєдинок відбудеться у четвер, 11 листопада

Джерело - Чемпіон.

Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Будівельник зіграє з Дніпром.

Поєдинок відбудеться у четвер, 11 листопада, у Києві. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Прометей розібрався із Запоріжжям у Суперлізі.