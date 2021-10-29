 Украинская Суперлига. Прометей - Николаев: смотреть онлайн матч 31.10.2021 | Баскетбол | Champion.com.ua
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Українська Суперліга. Прометей - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 05:50 103 0
Матч відбудеться 31 жовтня
Українська Суперліга. Прометей - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE
#Прометей, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Прометей зіграє з Миколаєвом.

Поєдинок відбудеться у неділю, 31 жовтня, у Слобожанському. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі.

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