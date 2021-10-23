 УПЛ. Ворскла - Шахтер: смотреть онлайн матч 23.10.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 18:00 1198 0
УПЛ. Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Шахтар, #Ворскла, #Максимов, #Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти Ворскли у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 23 жовтня, на стадіоні Ворскла у Полтаві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Гірники випереджають полтавців усього на два очки, розташувавшись на другій позиції турнірної таблиці. Зважаючи на запеклу боротьбу за перше місце між Шахтарем та Динамо, звітна гра може стати ключовою у чемпіонських перегонах.

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