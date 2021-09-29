АПЛ. Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє проти Ліверпуля у матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 3 жовтня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до початку гри.

Цей матч стане справжньою битвою за лідерство в АПЛ, адже команди посідають першу та другу позиції.