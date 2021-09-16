Ліга конференцій. Буде/Глімт - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє проти норвезького Буде/Глімт у першому турі Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться в четвер, 16 вересня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Аспміра у Буде.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Зоря потрапила до групи Ліги конференцій, вилетівши з кваліфікації Ліги Європи, а Буде/Глімт розпочинав свій єврокубковий шлях цього сезону взагалі в кваліфікації Ліги чемпіонів на правах чемпіона Норвегії.