АПЛ. Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Манчестер Юнайтед у п'ятому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 19 вересня, на Лондон Стедіум. Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
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Манчестер Юнайтед посеред тижня зазнав сенсаційної поразки від швейцарського Янг Бойз, тож Кріштіану Роналду та компанія будуть надумотивованими в лондонському поєдинку.