АПЛ. Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Манчестер Юнайтед у п'ятому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 19 вересня, на Лондон Стедіум. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Манчестер Юнайтед посеред тижня зазнав сенсаційної поразки від швейцарського Янг Бойз, тож Кріштіану Роналду та компанія будуть надумотивованими в лондонському поєдинку.