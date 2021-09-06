US Open. Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США - US Open зіграє проти представниці Канади Лейли Енні Фернандес (73). Матч відбудеться у вівторок, 7 вересня. Час і корт визначаться пізніше по завершенню змагального дня, 6 вересня.

Дивіться пряму трансляцію гри на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніще тенісистки зіграли між собою одну гру. У 2020 році в Монтереї Світоліна впевнено перемогла в двох сетах (6:4, 7:5).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Світоліна без проблем перемогла Халеп (6:3, 6:3), а Фернандес несподівано виграла в Кербер (4:6, 7:6 (5), 6:2).